Lo «Scalzista»

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Non c’è alcuno dubbio, il mondo si divide in due categorie: i calzati ma, soprattutto, gli scalzisti. I primi, cioè i calzati, sono le persone che hanno quella strana, e per alcuni addirittura malsana, abitudine di indossare le scarpe per camminare, lavorare, guidare, fare insomma tutte le attività quotidiane. Un’abitudine che va avanti da un po’ e che soprattutto durante il Sacro Romano Impero, qualche annetto fa’, ha visto la calzatura diventare un importante ornamento per tutti gli esseri umani. C’è invece chi l’utilizzo delle scarpe lo rifiuta con un secco no! Chi al gioco delle scarpe non ci sta! Frega niente dell’artigianalità, della comodità di una bella scarpa, dell’eleganza di portare un bel paio di scarpe e così, semplicemente, non le usa, perché loro sono gli sclazisti. Sono quegli individui che magari si vestono di tutto punto con giacca e pantaloni neri eleganti, te li ...