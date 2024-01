LIVE Snowboardcross | St Moritz 2024 in DIRETTA | Moioli in semifinale | ora tocca agli uomini per i quarti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.42 De Blois scavalca Lueftner per il secondo posto. 12.41 Il miglior tempo di reazione è quello di Lueftner, ma Bichon riesce a sopravanzare l’austriaco dopo la prima curva. 12.39 Ecco la start list del terzo quarto, poi sarà la volta di Omar Visintin. 14 G BERG Paul GER 30 Y BLOIS de Glenn NED 6 R BICHON Evan CAN 11 G LUEFTNER Julian AUT 12.38 Il ligure si pianta prima dell’ultima curva e chiude in quarta posizione, passano il turno Koblet e Baumgartner. 12.38 Sommariva è primo dopo la partenza, l’azzurro è inseguito da Baumgartner e Koblet. 12.37 Leoni era solamente la prima carta delle tre azzurre ai, la seconda è quella di Lorenzo Sommariva, in gara nella seconda batteria. 12 G KOBLET Kalle SUI 28 Y BAUMGARTNER Nick USA 13 G ROMERO Alvaro ESP20 B SOMMARIVA Lorenzo ITA 12.36 Il ...