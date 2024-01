LIVE Snowboardcross | St Moritz 2024 in DIRETTA | Moioli chiude quarta | ora tocca ad Omar Visintin

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.09 Fra poco scatterà il via della Small Final maschile, ecco la lista di partenza. 9 G EGUIBAR Lucas ESP 28 Y BAUMGARTNER Nick USA 30 Y BLOIS de Glenn NED 11 G LUEFTNER Julian AUT 13.06 Purtroppoperde tanto terreno su una curva verso destra e si deve accontentare del quarto posto. Vince Eva Adamczykova, primo trionfo stagionale per la ceca alla prima uscita dell’anno. Secondo posto per Hediger, terza la transalpina Trespeuch. 13.05SI PRENDE LA TESTA! 13.05 Adamczykova si prende il comando della gara, maè incollata alla ceca. 13.05 SI PARTE! 13.05 Sale l’attesa per la Big Final femminile: Michelasi gioca il successo, il primo da due anni a questa parte. 1 RMichela ITA 4 B TRESPEUCH ...