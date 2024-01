LIVE Snowboardcross | St Moritz 2024 in DIRETTA | Michela Moioli torna in gara alle 12 00

Leggi su oasport

(Di venerdì 26 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella terzastagionale della Coppa del Mondo di2023-, programmata quest’oggi a St.(Svizzera). Dopo una pausa lunga oltre un mese, torneranno in scena gli specialisti dei salti e delle berme torneranno inper entrare nella fase calda della stagione: da qui a fine marzo, infatti, verranno disputate dieci delle dodici prove individuali valevoli per la sfera di cristallo. Inizieranno prima gli uomini per gli ottavi di finale. La sfida per il successo dovrebbe vedere in lotta l’austriaco Alessandro Haemmerle e il canadese Eliot Grondin, vincitori delle prime due gare stagionali. Occhio anche ...