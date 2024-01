LIVE Slittino | Mondiali 2024 in DIRETTA | Nagler Malleier quarti nel doppio sprint! Che rischio per Fischnaller! Attesa per Voetter Oberhofer

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.42: Grandi rischi per la coppia ucraina Khytrenko.Koyal che chiude con il crono di 33?096 che non farà testo 15.35: Diluvia su Altenberg, purtroppo una condizione che potrebbe creare qualche difficoltà alle azzurre 15.12: Tra poco in programma la gara delfemminile, con le azzurre tra le favorite per il podio. L’appuntamento è per le 15.40, queste le protagoniste dell’ultima finale di giornata: 1 2 UKR Khytrenko, Natasha 2004 Koval, Viktoriia 2004 2 5 CZE Cezikova, Anna 2002 Jansova, Lucie 2005 3 9 LAT Ziedina, Viktorija 2004 Zvilna, Selina 2005 4 1 CHN Gulijienaiti, Adikeyoumu 2001 Zhao, Jiaying 2002 5 7 UKR Stetskiv, Olena 1994 Mokh, Oleksandra 2004 6 14 ITA, Andrea 1995, Marion 2000 7 8 ROU Stramaturaru, Raluca 1985 Manolescu, ...