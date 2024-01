LIVE Slittino | Mondiali 2024 in DIRETTA | Nagler Malleier quarti di un soffio nel doppio sprint

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.13. Perde tanto nel finale anche la tedesca numero due in pista, Fraebel che chiude con 0?144 di ritardo ed è quinta, dietro a Robatscher che, male che vada, sarà settima 14.11: Niente da fare anche per la tedesca Berreiter che è nona con un ritardo di 0?196 14.10: Delude una delle grandi favorite della vigilia, l’austriaca Egle che commette qualche errore di linea ed è sesta a 0?160 dalla testa 14.08: Peccato! L’azzurra Robatscher disputa una buona gara, resta sempre vicinissima alle prime ma chiude quarta a 0?098 da Maag 14.07: Che rimonta nel finale per la svizzera Maag che aveva inseguito per tutto il tracciato ma chiude in testa con 0?039 di vantaggio sulla lettone Vitola. Ora Robatscher 14.06. Qualche sbavatura di troppo per l’austriaca Prock che si deve accontentare del quarto posto a 0?140 dalla ...