LIVE Sinner-Djokovic | Australian Open 2024 in DIRETTA | inizia la semifinale a Melbourne

(Di venerdì 26 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.42, di recente, ha invertito il trend contro, ma non lo ha ancora mai battuto in un match 3 su 5. E sappiamo come nel tennis cambi tutto giocare sui 5 set. 4.41la fase di riscaldamento. 4.41ha vinto il sorteggio. 4.39 I giocatori fanno il loro ingresso in campo. Splende il sole in Australia, le temperature sono gradevoli, intorno ai 21°. 4.37 Tutti i precedenti:6-2, 2-6, 7-5 nelladi Coppa Davis 20236-3, 6-3 nella finale delle ATP Finals 20237-5, 6-7, 7-6 nella fase a gironi delle ATP Finals ...