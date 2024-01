LIVE Sinner-Djokovic 6-1 | Australian Open 2024 in DIRETTA | l’azzurro vince il primo set

Leggi su oasport

(Di venerdì 26 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Servizionte al centro. 15-0 Servizio, diritto e volée diin apertura di secondo set. 5.24 Sin qui ben 15 errori gratuiti dicontro i 4 di. 5.24 Perinvece 43% di prime e 44% di punti ottenuti. Il serbo è al 42% di efficienza con la seconda. 5.23 Sin quiserve il 64% di prime, ottenendo il 79% di punti. Bene anche il 63% di punti ottenuti con la seconda. 6-1 Servizio e diritto! Jannikilset in 35 minuti. 40-30va fuori misura con il diritto. 40-15affossa in rete il diritto lungolinea. 30-15lo ...