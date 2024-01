LIVE Sinner-Djokovic 6-1 | 6-2 | Australian Open 2024 in DIRETTA | azzurro in vantaggio di due set

Leggi su oasport

(Di venerdì 26 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-1 In rete la risposta di rovescio di. 40-0 Servizio vincente esterno. 30-0 In rete il diritto lungolinea del serbo. 15-0 Ace esterno.ha annullato una palla break in apertura di terzo set. Peril rimpianto maggiore è quel rovescio lungolinea sbagliato sul 15-30. Adesso serve estrema concentrazione in battuta. 0-1 Palla corta dilo punisce con una contro-smorzata. A-40 Servizio vincente del serbo al centro. 40-40 Splendidi recuperi di, ma non basta. Finisce in rete il passante di rovescio dell’qui sta alzando illlo, si sta giocando il tutto per tutto. 30-40...