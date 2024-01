LIVE Sinner-Djokovic 6-1 | 6-2 | 6-7 | 6-3 | Australian Open 2024 in DIRETTA | l’azzurro spodesta il re e vola in finale

(Di venerdì 26 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.12 Jannikha battuto Novakper 6-1, 6-2, 6-7, 6-3 in 3 ore e 22 minuti. Ha dominato l’incontro, poteva anche chiuderlo in tre set. Oggi è stato superiore al n.1 del mondo. 8.10 CE L’HA FATTA, CE L’HA FATTA! L’ha chiusa con un diritto lungolinea che ha lasciato fermo! HA VINTOOOOOOOOOOOOOOO!!!! HA VINTOOOOOOOOOOOOOOO!!! HA VINTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!! HA VINTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!! URLATE INSIEME A NOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! Seconda di servizio. 40-30 Servizio vincente, lunga la risposta di. Dai ragazzo adesso, senza paura. Dai ragazzo! 30-30 Ace esterno. Deve aggrapparsi al servizio, ora più che mai. 15-30 Doppio fallo. La tensione… Seconda di servizio. 15-15 Servizio ...

Sinner-Djokovic, sfida stellare: la semifinale Australian Open in foto · Federica Brignone diventa albero per difendere l'ambiente · Juve-Empoli, la probabile formazione: i due dubbi di Allegri ...È in corso la sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic nella semifinale degli Australian Open, torneo che il numero 1 del mondo ha vinto dieci volte e di cui è campione in carica. Il tennista italiano ...Il primo ad affacciarsi alla Rod Laver Arena di Melbourne è Jannik Sinner: la giornata dell'estate australiana non è particolarmente umida e la temperatura alle 14.30 locali è di 23 gradi. Fra le ...