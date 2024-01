LIVE Sinner-Djokovic 6-1 | 6-2 | 5-6 | Australian Open 2024 in DIRETTA | ripreso il match dopo la pausa

(Di venerdì 26 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-6a segno di diritto con l’aiuto del nastro. L’interruzione sembra aver agevolato il serbo, ma bisogna guardare oltre. A-40 Ace al centro. Pazzesco quest’uomo. Si riprende conin battuta e punteggio di 40-40. Si è rialzato il signore anziano che ha avuto un malore. Ora sta venendo accompagnato fuori dallo stadio. Siamo a 2 ore e 4 minuti di partita. 6.54 I giocatori vengono richiamati in panchina.interrotto. Un tifoso si è sentito male. Certo che fermarsi sul 5-5, 40-40…Ma sono cose che succedono, si tratta di un altro esame di maturità per: deve dimostrare di saper gestire anche questi momenti. Momento di, forse si è sentito male qualcuno tra il pubblico. Orava ...

Sinner vince "a zero" il sesto gioco: 2-4. Djokovic ha sin qui commesso 23 errori "non forzati" e tre doppi falli, per l'italiano solo 7 errori "non forzati". Sinner velocissimo e sempre in anticipo ...Il primo ad affacciarsi alla Rod Laver Arena di Melbourne è Jannik Sinner: la giornata dell'estate australiana non è particolarmente umida e la temperatura alle 14.30 locali è di 23 gradi. Fra le ...Settimo confronto fra i due, il quinto in pochi mesi, dalla semifinale di Wimbledon dominata in tre set dal serbo alla doppia sfida delle Atp Finals di Torino ...