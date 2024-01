LIVE Sinner-Djokovic 6-1 | 5-2 | Australian Open 2024 in DIRETTA | l’azzurro è avanti di due break

(Di venerdì 26 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-2 Sbaglia di diritto, arriva il doppioper! 40-Acolpisce il nastro con un diritto offensivo, esce di poco il lob di. Il pubblico inneggia con “Nole, Nole, Nole!”. 40-40comanda da fondo e va a segno con il diritto lungolinea, poi con le braccia chiama gli applausi del pubblico. Occhio che si sta accendendo…Bisogna spegnerlo finché si è in tempo. 40-A Scambio duro. Lo vince, perchémette in rete il diritto lungolinea. 40-40 Diritto violentissimo di, che poi chiude con lo schiaffo al volo. 40-30 In rete il diritto incrociato di. E’ il primo errore davvero importante ...

Sinner vince "a zero" il sesto gioco: 2-4. Djokovic ha sin qui commesso 23 errori "non forzati" e tre doppi falli, per l'italiano solo 7 errori "non forzati". Sinner velocissimo e sempre in anticipo ...Settimo confronto fra i due, il quinto in pochi mesi, dalla semifinale di Wimbledon dominata in tre set dal serbo alla doppia sfida delle Atp Finals di Torino ...Jannik Sinner contro Novak Djokovic in semifinale agli Australian Open 2024. L’azzurro, numero 4 del mondo, sfida il serbo, numero 1 del ranking. Sul campo della Rod Laver Arena di Melbourne, il 22enn ...