LIVE Sinner-Djokovic 3-0 | Australian Open 2024 in DIRETTA | l’azzurro ottiene il break in avvio

(Di venerdì 26 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Servizio e diritto del serbo. 30-40accelera di diritto, ma la palla finisce di poco in corridoio. 30-30 Accelerazione di diritto incrociato di, in rete il recupero del serbo. 30-15 Tiene bene da fondo, lungo il rovescio di. 30-0 In rete il rovescio lungolinea del. 15-0stecca di rovescio. 3-0 Servizio vincente di. 40-15sfonda con un diritto lungolinea. 40-0 Ace al centro. 30-0 Rovescio offensivo dell’italiano, esce il passante di diritto in corsa del serbo. 15-0 Back di rovescio di, errore di rovescio di. 2-0di ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire la semifinale Sinner-Djokovic in tv/streaming – Sfida cruciale per il ranking ATP Buongiorno ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.33 Djokovic ha vinto 24 titoli dello Slam in carriera, è imbattuto nelle dieci semifinali e finali ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.42 Sinner, di recente, ha invertito il trend contro Djokovic, ma non lo ha ancora mai battuto in un ... (oasport)

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Sinner-Djokovic , incontro valevole per la prima semifinale maschile degli Australian Open 2024 . Per l’altoatesino ... (sportface)

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Sinner-Djokovic , incontro valevole per la prima semifinale maschile degli Australian Open 2024 . Per l’altoatesino ... (sportface)

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Sinner-Djokovic , incontro valevole per la prima semifinale maschile degli Australian Open 2024 . Per l’altoatesino ... ()

(Adnkronos) - Jannik Sinner contro Novak Djokovic in semifinale agli Australian Open 2024. L'azzurro, numero 4 del mondo, sfida il serbo, numero 1 del ranking. Sul campo della Rod Laver Arena di Melbo ...Sinner-Djokovic è la prima semifinale del singolare maschile degli Australian Open, in programma alle 4.30 del mattino di venerdì 26 gennaio. LEGGI QUI dove vederla in tv.Cresce l'attesa per la super sfida tra Sinner e Djokovic: in palio c'è la finale degli Australian Open. Appuntamento alle 4.30 con diretta su Eurosport e in streaming ...