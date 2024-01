LIVE Sci alpino | Discesa Cortina 2024 in DIRETTA | Venier stupisce ed è davanti a tutte! Goggia terza insieme ad Ager e Venier | caduta e spavento per Shiffrin

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.52 Ennesimadi giornata, Maier va giù sullo schuss delle Tofane. L’austriaca è già in piedi, ma dopo la spigolata ha fatto un numero da circo pazzesco. 12.51 E’ successo di tutto in questa primadi: cadute, infortuni, sorprese e in tre a pari merito sul podio. C’è ancora qualche atleta interessante al cancelletto, ma per arrivare al pettorale 53 non ci dovrebbero essere scossoni ai vertici della classifica. 12.50 I pettorali delle altre italiane: 49 Teresa Runggaldier, 50 Roberta Melesi. 12.48 Grande gara dell’americana Jacqueline Wiles, che è 13ma a 1.46 e al miglior risultato in stagione. 12.47 Questa la lunghissima top-10 dopo i primi 32 pettorali: 1) Stephanie(Austria) 1’33”06 2) Lara ...