LIVE Sci alpino | Discesa Cortina 2024 in DIRETTA | si parte sulle Tofane! Italia all’attacco con Goggia | Brignone e Delago

(Di venerdì 26 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.02 Sbavatura dopo il salto del Duca d’Aosta per la norvegese, che poi allunga tutte le linee nel settore più difficile. Buona la sua prova in fondo ma questo non dovrebbe essere un tempo da podio, il primo riferimento di Lie è di 1’34?00. 11.00 INIZIATA LAFEMMINILE! Buon divertimento e buono sci a tutti! 10.59 La norvegese Kajsa Vickhoff Lie è al cancelletto, sarà lei ad inaugurare l’Olympia delle Tofane. Una tracciatura che quest’anno nel settore tecnico tra la Delta e la Grande Curva gira di più rispetto agli anni passati, sarà quindi fondamentale riuscire a tenere la giusta linea. 10.57 Oggi ac’è una giornata meravigliosa, splende il sole e non c’è il vento. Il fattore da tenere d’occhio è la temperatura, ci sono ben 5°C e il manto non è ghiacciato e ...

Breaking Bad star Bryan Cranston and Bryce Dallas Howard talk all about their new spy caper Argyll, and Oscar-winning Brit Daniel Kaluuya discusses his starring role in Netflix's dystopian sci-fi The ...Anche il mondo dello sci, disciplina a cui è legato sin dall’infanzia, lo segue con attenzione. Amiche e amici di Eurosport, benvenuti! La Coppa del Mondo femminile approda in Italia, dove per tutto ...Prima discesa femminile di Cortina d'Ampezzo che potrete seguire su NEVEITALIA, a partire dalle ore 11.00 con il servizio di live timing FIS. Tarvisio ospita una straordinaria cinque giorni di ...