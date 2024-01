LIVE Olimpia Milano-Barcellona 51-44 | Eurolega basket 2024 in DIRETTA | meneghini in crisi | rimonta Barça

(Di venerdì 26 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA57-47 Uno su due ai liberi per Vesely, già a quota 22 punti oggi 57-46 TRIPLA ANCHE DI SHAVONNNNN SHIELDSSSSS 54-46 Segna anche Kalinic 54-44 TRIPLA DI MCGRUDERRRRR 51-44 Ancora il solito Vesely, parziale di 16-4 per il51-42ora, ancora Vesely che domina 51-40 Ancora Vesely, ha cambiatoilin questa ripresa 51-38 Si sbloccacon Melli 49-38 Canestro di Vesely,in difficoltà ora 49-36 Tripla di Parker eche subito torna a -13, timeout Messina 49-33 A segno il libero aggiuntivo 49-32 Canestro di Satoranksy e fallo 49-30 Subito la risposta di Shavon Shields 47-30 La ripresa inizia con il solito Vesely a canestro Concluso un ...

La sconfitta per 84-72 nello scontro diretto con il Valencia, senza però compromettere la differenza canestri, pesa nella classifica dell'Olimpia Milano che ha ridotto al minimo i margini per ...E' quasi un'ultima spiaggia per l'Olimpia Milano, impegnata questa sera alle 20.30 in Eurolega contro il Barcellona nella ventitreesima giornata della stagione regolare.