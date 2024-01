LIVE Olimpia Milano-Barcellona 34-22 | Eurolega basket 2024 in DIRETTA | Melli difende da urlo | Barça in difficoltà

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA38-25 Fallo antisportivo di Satoransky, ma challenge della panchina spagnola 38-25 Uno su due ai liberi per Vesely 38-24 CLAMOROSAAA STOPPATA DI PIPPO RICCI SULLA TRIPLA DI KALINICCCC 38-24 Canestro di McGruder 36-24 Due su due ai liberi per il solito Vesely, che ha segnato 10 dei 24 punti degli spagnoli 36-22 Canestro di Poythress e massimo vantaggio per34-22 Risponde subito Shavon Shields! 32-22 Canestro di Vesely 32-20 Grande difesa die diche non trova soluzioni 32-20 Ancora un bel canestro di Hall 30-20 Gran canestro di Hernangomez 30-18 Non va il libero aggiuntivo 30-18 Canestro bello di Hall che subisce anche fallo 28-18 Canestro di Jokubaitis 28-16 Canestro di Shields! 26-16 TRIPLAAAA DI VOIGTMANNNNN ...