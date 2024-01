LIVE Medvedev-Zverev 5-7 3-6 7-6 7-6 4-3 | Australian Open 2024 in DIRETTA | il russo piazza il break

(Di venerdì 26 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-3 Game. Non passa la risposta di dritto di, che resta avanti di un. 40-15 Ottimo il cambio con il rovescio lungolinea di. 30-15 Di poco lungo il rovescio del tedesco. 30-0 Colpisce malissimo questa risposta di dritto. 15-0 In corridoio il recupero di rovescio del numero 3 ATP. 4-2 Game. Ennesimo errore del tennista di Amburgo sotto rete, ringrazia, che conferma il. 40-30 Altro regalo del tedesco, che manda lungo il dritto a campo aperto che lo avrebbe portato a palla del contro. 30-30 Sul nastro il rovescio incrociato del. 30-15 Servizio e dritto a segno per ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-2 Game Medvedev. Non passa il rovescio in back di Zverev, che torna ora alla battuta. 40-15 Arriva la ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 break MEDVEDEV. Completa il disastro Zverev, che spedisce a metà rete il dritto in uscita dal ... (oasport)

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Jannik Sinner è in finale degli Australian Open e aspetta solo di sapere chi sarà il suo avversario tra Medvedev e Zverev che scenderanno in campo alla Rod Laver Arena per la ...Da dove partono i tentacoli di Medvedev Il russo - soprannominato "octopus" - ha spiegato l'evoluzione della sua risposta al servizio nell'intervista post-partita del match con Borges.Sinner è in finale agli Australian Open. Dovrà aspettare qualche ora per scoprire contro chi si giocherà l'atto conclusivo del primo Slam del 2024 a Melbourne, ...