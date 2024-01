LIVE Medvedev-Zverev 5-7 3-6 7-6 4-3 | Australian Open 2024 in DIRETTA | fasi calde del quarto set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Serve and volley vincente del numero 6 ATP. 15-30 Stringe troppo l’angolo del rovescio in uscita dal servizio. 15-15 ACE esterno del tedesco, il decimo. 0-15 Arriva il passante vincente di rovescio del moscovita. 4-3 Game. Con un servizio vincente il russo tiene nuovamente a 0 la battuta. 40-0 E’ largo il dritto incrociato di. 30-0 ACE, il secondo del set. 15-0 Scappa via il dritto dal centro del tedesco. 3-3 Game. Lungo il recupero di rovescio di, che torna ora alla battuta. 40-15 Sulla riga il recupero di dritto disulla palla corta dell’avversario. 30-15 Gran approccio a rete con il rovescio in back del tennista di Amburgo. 15-15 ...