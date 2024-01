LIVE Medvedev-Zverev 5-7 3-6 1-2 | Australian Open 2024 in DIRETTA | match in controllo per il tedesco

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-1 Game. Lunga la risposta di dritto di, che sciupa due palle break ed è costretto sempre a rincorrere. AD-40 Servizio, rovescio e gran volèe di. 40-40 Palla corta, lob e demi-volèe a segno per. Il russo sta snaturando il suo gioco. AD-40 Servizio vincente del tennista di Amburgo. 40-40 Scappa via la risposta di dritto del moscovita. 30-40 Servizio e dritto a segno per il numero 6 ATP. 15-40 Due palle break. Passante pallonetto del russo che manda in tilt l’avversario. 15-30 Quinto ACE di. 0-30 Si infrange sulla rete anche questo dritto del. 0-15 Si ferma sul nastro il rovescio lungolinea di. 1-1 Game ...