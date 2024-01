LIVE Medvedev-Zverev 5-7 2-1 | Australian Open 2024 in DIRETTA | il russo prova a scuotersi

(Di venerdì 26 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-1 Game. Gran risposta di, che vanifica tutto spedendo in corridoio un comodo dritto. 40-30 A metà rete il rovescio incrociato in avanzamento del. 40-15 Servizio e rovescio a bersaglio per il numero 3 ATP. 30-15 Scappa via l’accelerazione con il dritto lungolinea di. 15-15 Stringe troppo l’angolo del dritto incrociato. 15-0 Servizio e rovescio a segno per il moscovita. 1-1 Game. Non passa il rovescio incrociato del, che torna ora alla battuta. 40-30 Bravo in questo caso, a segno con una non banale stop volley di dritto. 30-30 Si ferma sul nastro il rovescio difensivo del tennista di Amburgo. 30-15 Di un soffio in ...

Alcaraz, 20, sparked rumours he may be dating another tennis star after a blunder on live TV at the Australian Open ...Jannik Sinner and Daniil Medvedev. However, Courier then confessed he was about ...MELBOURNE (AUSTRALIA) - Jannik Sinner è in finale degli Australian Open e aspetta solo di sapere chi sarà il suo avversario tra Medvedev e Zverev che scenderanno in campo alla Rod Laver Arena per la ...La vittoria contro Novak Djokovic nella semifinale degli Open d'Australia, apre per Jannik Sinner dei nuovi scenari. Il tennista azzurro si trova attualmente al quarto posto della classifica Atp, ...