LIVE Medvedev-Zverev 4-5 | Australian Open 2024 in DIRETTA | il tedesco serve per il set

(Di venerdì 26 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 E’ lungo questo dritto inside out di. 4-5 Game. Secondo ACE del moscovita, ma dopo il cambio di camposervirà per il set. 40-30 Scappa via il dritto in uscita dal servizio del russo. 40-15 Risposta aggressiva, dritto in avanzamento e stop volley a segno per il tennista di Amburgo. 40-0 Sul nastro il dritto lungolinea del. 30-0 Di un soffio lunga la volèe di rovescio di. 15-0 Servizio vincente. 5-3 Game. Terzo ACE del game e dell’incontro per il numero 6 ATP, che torna ad allungare. AD-40 Servizio, dritto e volèe a segno per. 40-40 Scappa via il dritto incrociato del. 40-30 Gran punto di ...

Updates from the Australian Open as Daniil Medvedev takes on Alexander Zverev after Novak Djokovic's quest for a 25th Grand Slam singles title is ended by Jannik Sinner.The Australian Open men’s semi-finals feature two blockbuster clashes as Djokovic faces Sinner and Medvedev meets Zverev in Melbourne ...MELBOURNE (AUSTRALIA) - Jannik Sinner è in finale degli Australian Open e aspetta solo di sapere chi sarà il suo avversario tra Medvedev e Zverev che scenderanno in campo alla Rod Laver Arena per la ...