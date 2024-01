LIVE – Juventus-Empoli | Allegri in conferenza stampa DIRETTA

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Ladelladi Massimilianoalla vigilia di. Il tecnico livornese parlerà alla vigilia della sfida contro i toscani che, in caso di vittoria, può portare i bianconeri provvisoriamente a +4 sull’Inter. C’è grande attesa per conoscere le parole del mister, che risponderà alle domande dei cronisti. Appuntamento fissato alle ore 14 di venerdì 26 gennaio. DOVE VEDERE LASportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH 13.55 – Buongiorno amici di Sportface e benvenuti allatestuale delladell’allenatore ...

Juve in testa, con una partita in più. Arriva l`Empoli all`Allianz Stadium per allungare a +4 prima che l`Inter vada a Firenze. E mentre il mercato entra negli.Napoli: le ultime sulle trattative azzurre Milan: le ultime sulle trattative di mercato Juve: fatta per Djalò, è atteso a Torino Le ultimissime di mercato Riad terra di mercato: c'è anche il procurato ...L'allenatore bianconero risponderà alle domande dei giornalisti in conferenza stampa (inizio fissato per le ore 14:00) alla vigilia della sfida dell'Allianz Stadium contro l'Empoli di Nicola.