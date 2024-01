Lista Napoli | taglio inevitabile in Serie A per i nuovi acquisti | lo scenario spiazza tutti

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Ilha accolto anche Dendoncker come quinto acquisto di questa movimentata sessione di mercato. Ma ci sarà spazio per loro nelle liste? In questi istanti è arrivata anche la conferma da parte della Lega diA e del presidente Aurelio De Laurentiis: ilha acquistato, a titolo temporaneo fino al prossimo 30 giugno, Leander Dendoncker. Il centrocampista, seguito da tempo dalla società partenopea che lo aveva già notato ai tempi della sua esperienza al Wolverhampton, arriva dall’Aston Villa per cercare di trovare il riscatto in una stagione complicata fino a ora per lui. Insomma, un copione che sembra combaciare alla perfezione con quanto visto in questa prima metà di campionato per il, che anche grazie al mercato tenta la scalata verso la rimonta per un posto valido per la prossima UEFA Champions ...