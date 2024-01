Lista cartellini Inter | si torna ‘in pari’ in Serie A dopo la Supercoppa

Leggi su inter-news

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Non ci sono più particolarità nelladeidell’laItaliana che ha condizionato non poco la questione diffidati e squalificati. Ma per la Fiorentina domenica, come noto, ne mancheranno due. DIFFIDATIA 2023-2024 Hakan Calhanoglu 7 ammonizioni (squalifica da scontare in Fiorentina-) Nicolò Barella 5 ammonizioni (squalifica da scontare in Fiorentina-) Simone Inzaghi 4 ammonizioni (in diffida) Alessandro Bastoni 3 ammonizioni Lautaro Martinez 3 ammonizioni Henrikh Mkhitaryan 2 ammonizioni Benjamin Pavard 2 ammonizioni Marcus Thuram 2 ammonizioni Francesco Acerbi 1 ammonizione Carlos Augusto 1 ammonizione Juan Guillermo Cuadrado ...