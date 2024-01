L’ira degli agricoltori europei Roghi e autostrade bloccate Ora i trattori marciano su Parigi

Leggi su quotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Colonne diin marcia, balle di fieno incendiate davanti alle prefetture, manifestanti sdraiati sui binari che bloccano per ore i treni con i passeggeri a bordo,e tangenziali in tilt per i cortei, depositi della grande distribuzione presi d’assalto: la protestasi allarga in Europa, attraversa la Germania e l’Ungheria, l’Olanda e la Polonia, soffiando soprattutto in Francia, prima potenza agricola europea. È una protesta radicata nella rabbia e nella disperazione di uomini e donne che si sentono abbandonati, penalizzati dall’Europa e dai governi nazionali, che non riescono più a campare, che "muoiono di fame" (per usare le parole del leader gollista Bruno Retailleau), che troppe volte non vedono altra uscita che il suicidio (529 casi in un anno, quasi due al giorno, secondo le ...