L'influencer che non fa ridere | flebo attaccate alle borse di Hermés | il web insorge ma lei peggiora le cose

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Prima di tutto raccontiamo i fatti. L'da un milione di followers Giulia Nati, un giorno fa ha pubblicato un video dove si vede lei in un letto di ospedale e ledi. A commento del post la frase: “I need a new wish”, cioè “Ho bisogno di un nuovo desiderio”. Cosa c'è da dire se non che l'indignazione è l'unica reazione possibile a un uso dei social così indelicato nei confronti di chi soffre? Ma chi è Giulia Nati Proprietaria del marchio di moda N Couture è nata nel 1991 a Viareggio e a 17 anni si è trasferita a Milano dove ha studiato all’Accademia del lusso. Poi è passata a Firenze al Polimoda. Qui ha conosciuto Christian Bruschi. Nel 2021 è nato il loro primo figlio, Hermes e nel 2023 è nata Kelly. Su Instagram ha 1 milione di follower e si definisce ...