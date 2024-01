L’incognita Renzi sulle manovre del Pd attorno a Schlein

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Com’era ampiamente scontato, l’assemblea congiunta dei gruppi dem di Camera e Senato è filata liscia come l’olio. Da una parte infatti Ellynon voleva fornire appigli ai suoi avversari interni e per questa ragione ha accettato di modificare la bozza che aveva preparato il suo responsabile Esteri Beppe Provenzano. Dall’altra, Base riformista non intendeva “strappare” con la segretaria in questo frangente. Per due motivi fondamentali. Primo, il tema in questione è assai delicato perché l’elettorato dem è molto sensibile alla tematica mediorientale e pende, per la maggior parte, dalla parte della causa palestinese. Una rottura sulla mozione non sarebbe quindi ben vista dal popolo dem. Secondo, non è questo il momento di arrivare al redde rationem con Elly. L’intenzione è di aspettare il voto delle europee e delle amministrative. Sarà ...