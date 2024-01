L’impresentabilità di Sangiuliano e il paese senza società di Arbasino

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 26 gennaio 2024) In una canzone pubblicata giusto trent’anni fa, Lorenzo Jovanotti scriveva «Se tutti i grandi libri qualcuno li ha già scritti, se tutte le grandi frasi qualcuno le ha già dette, se tutte le grandi canzoni le hanno già cantate, mi chiedo ragazzi voi che cosa fate?». Non sento quella canzone forse da ventinove anni, ma il mio inconscio deve averla memorizzata perché già allora sapeva che poi sarei diventata una di quelle vecchie trombone che vedono un comunicato sulle vendite della Morante e pensano ma com’è possibile che gli italiani siano così capre da aspettare Rai1 per leggere “La storia”, se già la Ginzburg cinquant’anni fa ne spiegava la natura di romanzo popolare che è scritto per gli altri mentre ormai – cinquant’anni fa! – «i romanzieri scrivono unicamente per sé»: neanche i romanzi popolari, leggete, se non vi arrivano dalla tv? Così strenuamente analfabeti, siete? Una di ...