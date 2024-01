L' impresa di Sinner su Djokovic raccontata dai media stranieri Scintillante Il re è caduto

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Tennis:esaltano uno "= La caduta del "re" e l'ascesa di Janniknell'olimpo del tennis mondiale con la piu' grande vittoria della sua carriera: sono questi gli elementi che ricorrono nei commenti deiinternazionali all'che ha permesso all'azzurro di approdare in finale agli Australian Open. I primi a sorprendersi sono stati gli australiani, abituati a una serie infinita di trionfi di Nole a Melbourne: "Unlascia il mondo incredulo", ha commentato il sito di notizie 'News.com.au'. "Il re e'", ha titolato L'Equipe che parla di "terremoto a Melbourne" per la sconfitta di Novake ...

(Adnkronos) - Roma, 26 gennaio 2024– Tutto pronto per la ventiduesima giornata di Serie A, terza del girone di ritorno, al via questa sera. Domani ... (liberoquotidiano)

Jannik Sinner è sempre più nella storia del tennis azzurro. Ecco come rivedere l’impresa dell’altoatesino contro Djokovic in semifinale agli ... (cityrumors)

Roma, 26 gennaio 2024– Tutto pronto per la ventiduesima giornata di Serie A, terza del girone di ritorno, al via questa sera. Domani alle 18:00si ... (sbircialanotizia)

Intervistato da Super Tennis Tv, il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, ha commentato così la vittoria di Jannik Sinner su Novak Djokovic in semifinale all’Australian ...Roma, 26 gen. (Adnkronos Salute) - Uno dei segreti delle vittorie di Jannik Sinner, primo finalista degli Australian Open, ...“Sempre sereno, non sembra in ansia o in perdita di controllo”, così Flavia Pennetta commenta l’impresa di Sinner contro Djokovic, che lo porterà a giocare la sua 1^ finale Slam, “Giocatore ...