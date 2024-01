L’imprenditore pregiudicato dei camion ‘benedetti’ lavorava all’emergenza di Ischia “Licenziato” dopo le minacce al giornalista del Fatto Quotidiano

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024)di camorra che ha minacciato ildelVincenzo Iurillo attraverso un servizio de Le Iene,coi suoinelle opere dell’emergenza post alluvione a. Il verbo è al passato perché, per il clamore suscitato dal servizio andato in onda su Italia 1, Salvatore Langellotto, 54 anni, una condanna definitiva per illecita concorrenza aggravata e concorso esterno nell’associazione camorristica del clan Esposito dei Monti Lattari, è stato “”. La notizia è stata diffusa con una nota a firma di Tommaso Sodano, il presidente della Sma Campania, la partecipata ambientale della Regione Campania che è soggetto attuatore dei lavori post alluvione a. ...