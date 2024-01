Lily Gladstone protagonista di The Memory Police | film diretto da Reed Morano

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 26 gennaio 2024) L'attricesarà ladel nuovoThe, scritto da Charlie Kaufman edalla regista, nominata agli Oscar grazie a Killers of the Flower Moon, ha trovato il suo prossimo progetto: The, progetto che saràda. La regista, recentemente, haalcuni episodi della serie The Handmaid's Tale e ilI Think We're Alone Now. I primi dettagli del progetto La sceneggiatura di Theè firmata da Charlie Kaufman, già autore di Essere John ...