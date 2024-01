Liliana Segre racconta Auschwitz | ecco come è riuscita a sopravvivere

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di venerdì 26 gennaio 2024)Segra, la senatrice a vita, attiva testimone della Shoah, simbolo per noi oggi di tolleranza, giustizia, apertura verso chi è diverso, hato la terribile esperienza dei lager in un libro pubblicato dalla casa editrice Rizzoli, dal titolo «La memoria rende liberi», che presenta un’introduzione di Enrico Mentana. Leggendolo non si può fare a meno di piangere, di provare una stretta allo stomaco al pensiero che una bambina (allora aveva solo 13 anni) possa aver subito tante umiliazioni, che si sia ritrovata sola in un girone infernale, «il più raccapricciante della storia contemporanea»,scrive il direttore del Tg La7. Per i nazisti gli ebrei,pure gli zingari e gli omosessuali erano semplicemente stücke, “pezzi”. Nei campi di concentramento non c’era distinzione tra uomini, donne, bambini, ...