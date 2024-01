Liliana Segre e la stroncatura a ‘La vita è bella’ | «Un filmetto senza pretese»

Liliana Segre era in visita al Memoria della Shoah insieme a Ignazio La Russa , che ha pensato bene di non rispondere al giornalista che gli chiedeva ... (247.libero)

Ieri la senatrice a vita Liliana Segre , 93 anni, si è recata a Milano per la visita al memoriale della Shoah, in occasione della visita della ... (news.robadadonne)

Riflettere sull’esperienza del lager, per chi come me l’ha vissuta sulla propria pelle, ha un costo elevato: rende più difficile rientrare mentalmente nel quotidiano», scrive nel libro Liliana Segre, ...Roma, 26 gen. (Adnkronos) - "Nel buio più fitto, nella lunga e oscura notte dell’umanità, prendendo a prestito un’immagine di Elie Wiesel, tante piccole fiammelle hanno indicato una strada diversa dal ...Anche se lo “scarto fra parola e realtà è indicibile”. Da oggi on line a sua firma la nuova voce Treccani Roma, 26 gen. (askanews) – “L’unicità della Shoah rende ancora più necessaria la testimonianza ...