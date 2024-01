Liliana Resinovich | arriva l’ok | nuova autopsia il prossimo 15 febbraio

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Il 15si svolgerà l’sul corpo di, dopo la riesumazione decisa dal Tribunale di Trieste. Gli esperti incaricati di condurre gli esami sono Stefano Tambuzzi, Biagio Eugenio Leone e Stefano Vanin. L’esame autoptico, che avrà luogo a Milano, è stato annunciato oggi presso il Tribunale di Trieste.Leggi anche:, il fratello non crede al marito: “Mente” L’anatomopatologa Cristina Cattaneo, che aveva inoltrato la richiesta di riesumazione della salma, non era presente al momento del conferimento dell’incarico, ma ha inviato una sua delegata. La salma della 63enne, trovata senza vita nel parco di San Giovanni il 5 gennaio 2022, è al centro di questo nuovo accertamento volto a stabilire le cause e il tempo della morte. Gli esami ...