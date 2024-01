“Licenziato in tronco” Terremoto a Mediaset | scoppia un altro caso Giambruno

(Di venerdì 26 gennaio 2024) A distanza di pochi mesi dalAndreacostretta a fare i conti con unspiacevole. E stavolta il provvedimento è stato decisamente più duro: l’azienda ha deciso di cacciarlo senza fermarsi troppo a riflettere. Ildell’ex compagno della premier Giorgia Meloni era stata una vera bomba. Sul, dopo feroci polemiche, era intervenuto Antonio Ricci: il papà di Striscia la Notizia che aveva pubblicato i fuorionda in cui si vedepronunciare frasi fuori luogo ad alcune colleghe. >>“Le ha tirato l’acqua addosso”. Amici 23, tensione in studio. Il gesto di Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini resta senza parole Spiegava Ricci: “Del‘Fuorionda’ ho letto ricostruzioni mirabolanti, ...

Dilettanti allo sbaraglio con un potere enorme». Un commento che all'uomo era costato il posto di lavoro: l'azienda, infatti, l'aveva licenziato in tronco. Il dipendente a quel punto si era affidato a ...La showgirl e conduttrice si racconta in un'intervista a Sette del Corriere, alla vigilia dell'uscita del libro "Che stupida".Crescono le richieste di aiuto degli uomini. Per 12 volte sul tavolo la discriminazione: si punta a un accordo ...