L’ex Contardi ancora all’asta Con lo sconto

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Doveva essere completata ormai tanti anni fa ma invece èlì, abbandonata: la maxi area stretta tra le vie Morante, Palazzeschi e Svevo va di nuovonella speranza che qualcuno possa riscattarla. La porzione di terreno facente parte di un mega lotto residenziale nel cosiddetto “quartiere degli scrittori“ a ridosso del tratto urbano della Provinciale 108 per Cavacurta, è finita nel calderone delle decine di immobili e terreni del fallimento dell’impresa. L’area era già stata messa in vendita a marzo 2023, ma invano: nessuno era stato allettato dalla valutazione di un milione e 895 mila euro. Ora il prezzo è stato scontato a un milione e 421mila euro e il 29 febbraio si vedrà se avrà fatto gola a qualcuno o meno. Nello stesso contesto del fallimento, il Tribunale ha messo in vendita un lotto di dodici ...