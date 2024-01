L’evocazione emozionale dell’osservato nei paesaggi sospesi tra Romanticismo ed Espressionismo Astratto di Sawsan Diko

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Il filtro attraverso il quale ciascun creativo guarda e assorbe tutto ciò che appare davanti ai propri occhi, diventa di fatto la lente attraverso cui quelle realtà vengono poi concretizzate sulla tela, rivelando l’indole interiore e l’approccio verso il visibile del singolo esecutore di un’opera; laddove alcuni tendono a mostrare un’inclinazione fortemente realista, necessitante di soffermarsi sui dettagli per permettere loro di approfondire l’analisi su ciò che li circonda, altri invece avvertono il bisogno di rarefare le atmosfere, entrare nel mondo dell’indefinitezza e perdersi dentro la non forma per riuscire a interpretare quanto ricevuto nel momento dell’osservazione. E infine esistono artisti che scelgono di rimanere in una dimensione a metà strada tra il legame con l’ossevato, che però diviene trasposizione delle sensazioni percepite in un determinato frangente legato al ...