Levi' s cita Cucinelli | imprenditore ' rispettiamo unicità'

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Brunello"ha sempre valorizzato l'originalità delle sue creazioni e l'integrità delle pratiche aziendali". L'umbro della moda ha replicato così dopo che la's, colosso americano dei jeans, ha intentato una causa presso il tribunale federale di San Francisco sostenendo che l'azienda italiana "si è illemente appropriata della famosa etichetta con il marchio di LS&Co. come simbolo dei loro capi di abbigliamento". La dichiarazione diè riportata sul sito wwd.com. L'di Solomeo ha sottolineato con Wwd che gli "elementi, presenti su un numero molto limitato" dei manufatti, "rappresentano un ornamento unico, progettato esclusivamente per scopi estetici". "Si distinguono - ha aggiunto - per lunghezza, forma e posizione diverse sui vari ...