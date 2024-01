Leverkusen-Borussia Monchengladbach sabato 27 gennaio 2024 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Assenze importanti per Xabi Alonso

In Bundesliga sabato c’è Bayer Leverkusen – Borussia M’Gladbach. Giornata numero diciannove in Germania con il Bayern Monaco in crisi di identità e in affanno nella rincorsa alla capolista Leverkusen ...Secondo le quotazioni dei bookmaker, il Bayer Leverkusen è favorito per la vittoria finale, con il segno 1 che oscilla intorno a 1.23 su Snai e 1.26 su Sportbet, il pareggio (X) si attesta intorno al ...Xabi Alonso, allenatore del Bayer Leverkusen, ha parlato del suo futuro in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni. AL LIVERPOOL DOPO KLOPP – «Ad essere sincero, al momento non devo pensare al ...