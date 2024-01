Letty | la canina rapita è stata ritrovata a Bientina

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Perignano (Pisa), 26 gennaio 2024 –, laportata via dal giardino della casa dei suoi proprietari a Perignano, èquesta mattina a. Era per strada ed èvista da un passante, che si trovava a transitare da. L’uomo l’ha raccolta e portata da una veterinaria che ha letto il chip e avvertito il proprietario. Intanto proseguono le indagini dei carabinieri di Lari per cercare di risalire alla persona che mercoledì pomeriggio verso le 18,30 ha portato viadalla casa di via Ariosto a Perignano. Essendoci una denuncia, il ritrovamento non sospende le indagini e le ricerche che vengono effettuate in particolare visionando le immagini delle telecamere della videosorveglianza della zona.