L’eterna bugia del comunismo “all’italiana”

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Circola spesso, nei pedanti dibattiti sul presunto obbligo morale di dichiararsi antifascisti o anticomunisti, una distinzione sospetta. Chi tentenna nel dirsi anticomunista lo fa sovente invocando una differenza tra ilsovietico e una presunta versione “italica” dello stesso. Gli affezionati lettori ci perdoneranno se torniamo su questi argomenti così eccessivamente masticati, ma una simile stortura di pensiero è degna di alcune considerazioni inattuali. Ebbene, il “italiano” di cui molti vanno fieramente disquisendo probabilmente non è mai esistito. Di, inteso come ideologia basata sulla dottrina marxiana poi evolutasi in una forma di totalitarismo politico e capitalismo monopolistico di stato in senso economico, ve n’è sempre stato uno e uno soltanto. Il credo filosofico di Marx ed Engels, mai ...