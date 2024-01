L’eredità di chi ce l’ha fatta | Mio padre deportato a Dachau lottò per non essere un numero

Leggi su ilgiorno

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Queltatuato sul braccio sinistro, 142192, Ermando Parete non è mai riuscito a dimenticarlo. "E io, suo figlio, ce l’ho sempre nella mente. Mio, a un certo punto, ha anche provato a cancellare quel tatuaggio". Rimasto come segno indelebile di quel che fu. Marchio degli orrori vissuti ma anche simbolo eterno della propria vittoria. Non a caso "ai ragazzi lasciava questo messaggio: “Se io sono sopravvissuto a un posto come, voi potete fare qualsiasi cosa“". Parole di Donato Parete, figlio di Ermando, scomparso nel 2016 a 93 anni. Era un giovane finanziere quando nel 1944 fu, in Germania, perché catturato dai repubblichini si era rifiutato di combattere con loro. La sua storia è stata al centro dell’incontro con i ragazzi della scuola media dell’Istituto ...