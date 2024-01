L' epurazione interna scatena il caos nel Pd Delrio e Guerini furibondi con Schlein

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 26 gennaio 2024) La consigliera del Pd Anna Maria Bigon si trova nel vortice di una controversia politica dopo aver votato contro la "legge Zaia" sul fine vita in Veneto. La sua scelta di astenersi per ragioni di coscienza, contrariamente all'indicazione del Pd, le è costata la destituzione dall'incarico di vicesegretario provinciale dei dem di Verona. L'avvocato e ex sindaco, Bigon, ha preso questa decisione di coscienza senza abbandonare l'aula, senza abbassare il quorum come richiesto dal Pd. La decisione punitiva è giunta pochi giorni dopo, emanata formalmente dalla segreteria provinciale del partito. Franco Bonfante, responsabile provinciale del Pd di Verona, ha dichiarato di assumersi l'intera responsabilità della decisione, sottolineando che la scelta è stata presa in totale autonomia. La direzione nazionale del Pd, riferisce Il Giornale, ha cercato di dissociarsi ...