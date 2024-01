Leonardo | passi in avanti per la modernizzazione del servizio aereo

(Di venerdì 26 gennaio 2024)compie altriverso ladel suo sistema di difesa ed è una ulteriore vittoria del suo presidente Stefano Pontecorvo anche noto come Ambasciatore: L’Arma dei Carabinieri compie ulterioriinnel quadro del suo progetto didella flotta elicotteristica portando a sei il numero di elicotteriAW169M consegnati. In visita ieri presso lo stabilimento produttivo di Vergiate (Varese), il comandante generale dell’Arma, generale di corpo d’armata Teo Luzi, accolto dal condirettore generale diLorenzo Mariani insieme a Gian Piero Cutillo, managing director della Divisione Elicotteri, ha avuto modo di fare il punto con l’Azienda sullo stato di avanzamento del programma e ha potuto apprezzare ...

Garlasco, 25 gennaio 2024 – Sono entrati nel supermercato Lidl di via Leonardo da Vinci confondendosi con gli avventori; hanno fatto provvista di merce dagli scaffali ma quando è stato il momento di ...All’inizio del 2023 il governo brasiliano ha decretato l’emergenza sanitaria tra i nativi. Anche se sono stati fatti passi avanti, gli yanomami continuano a morire per malattie curabili Leggi ...La quindicesima giornata del girone B di Prima Categoria va in archivio senza vittorie per le isolane San Leonardo Panza e Lacco Ameno. I primi sono stati sconfitti dal Pianura, i secondi hanno paregg ...