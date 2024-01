L’enigmatico scultore del vuoto che plasma l’invisibile

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Yasuaki Onishi è uno tra i più innovativi scultori giapponesi. Classe 1979, dopo la laurea presso l’Università di Tsukuba e l’Università delle arti della città di Kyoto, ha esposto le sue grandi opere in mostre personali in tutto il Giappone e nel mondo. Nel 2010, Onishi è stato insignito di una borsa di studio dalla United States-Japan Foundation e di un finanziamento dalla prestigiosa Pollock-Krasner Foundation di New York. Yasuaki Onishi si pone come un pioniere dell’arte contemporanea, trasformando il concetto di scultura e aprendo nuovi orizzonti nell’esplorazione dell’arte concettuale. Gli viene riconosciuto il merito di star rivoluzionando l’arte contemporanea nipponica con le sue audaci installazioni che sfidano la percezione spaziale. Protagonista è sempre la relazione trae forma. Il suo lavoro riflette un’indagine sull’essenza dello spazio negativo, ...