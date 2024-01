L’emergenza nel Mar Rosso Dalla Base navale spezzina la risposta ai miliziani Houthi Pronte Fremm e lanciamissili

Leggi su lanazione

(Di venerdì 26 gennaio 2024) È ormeggiata al Molo Fornelli da due giorni. Alle banchine di Lsct, Thalassa Avra, portacontainer battente bandiera di Singapore, era attesa almeno da qualche settimana, se non fosse che la minaccia degliin Marha ’convinto’ l’armatore a girare al largo del canale di Suez, circumnavigando l’Africa. Partita il 7 dicembreCina, è attraccata lunedì nel porto spezzino. È questa, senza ombra di dubbio, la fotografia esatta di un problema che attanaglia tutti i porti italiani e che ha spinto il governo italiano ad aderire all’Operazione Aspis, lamilitare che l’Unione Europea si appresta a mettere in campo per difendere i propri interessi commerciali lungo la tratta più breve che unisce l’estremo Oriente ai porti europei. L’operazione, già approvata dai ministri degli Esteri dei Paesi ...