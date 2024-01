Legge antipirateria | al via da febbraio | entro 30 minuti individuato e bloccato il sito illegale

Leggi su cityrumors

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Sta per diventare realtà lacontro i siti che ritrasmettono illegalmente i segnali delle varie tv a pagamento Nell’eterna lotta contro la pirateria digitale, una recente sentenza del Tar del Lazio potrebbe rappresentare un momento epocale, aprendo la strada a nuovi strumenti efficaci per contrastare fenomeni come l’IPTV e il famigerato “pezzotto”. La sentenza ha riconosciuto all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni il potere di disattivare il segnale in soli 30, un’accelerazione significativa nei tempi di intervento contro la trasmissioneche rendono praticamente inservibili i collegamenti pirata. Diventa operativa laanti pezzotto – Cityrumors.it ì- Per il calcio significa una svolta epocale visto che la pirateria costa 350 milioni di euro l’anno. Notizia ovviamente celebrata con ...