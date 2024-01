Legami sospetti con gli attacchi del 7 ottobre | il dossier che incastra l' Onu

(Di venerdì 26 gennaio 2024) L'Ue ha chiesto all'Unrwa di chiarire in merito alle accuse di un presunto coinvolgimento ai comuni membri del suo personale negliterroristici del 7in Israele

Le notizie di venerdì 26 gennaio sul conflitto tra Israele e Hamas , in diretta. Gallant: la pressione Usa è importante per il rilascio degli ... (corriere)

L’Unione europea (Ue) si è detta estremamente preoccupata per le accuse di un presunto coinvolgimento del personale dell'Unrwa, l'organizzazione delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, negli ...Ad annunciare la decisione è stato lo stesso commissario generale dell’UNRWA Philippe Lazzarini, che ha parlato di “accuse scioccanti”. Le autorità israeliane, ha detto Lazzarini, “hanno fornito… Legg ...ROMA - "Le autorità israeliane hanno fornito all'Unrwa informazioni sul presunto coinvolgimento di diversi dipendenti nei terribili attacchi del 7 ottobre. Per proteggere la capacità dell'agenzia di ...