Leclerc | rinnovo con giallo | cosa sta succedendo

(Di venerdì 26 gennaio 2024) La Ferrari ha ufficializzato ildi contratto di, ma c’è un mistero che avvolge il nuovo accordo:staL’annuncio è arrivato. Dopo settimane di indiscrezioni, dubbi, discussioni, il comunicato della Ferrari ha dissipato qualsiasi perplessità: Charlesha prolungato il suo contratto con la scuderia di Maranello. Questo il punto fermo, con il monegasco che continuerà a guidare la rossa anche oltre il 2024. Unatteso, da tempo, ma che si porta dietro un piccoloche sta facendo discutere esperti e anche tifosi. Basta leggere il comunicato diramato dal Cavallino Rampante per accorgersi di una mancanza: “La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare – la nota della scuderia – di aver prolungato la collaborazione con Charles ...

Nella giornata di oggi è arriva ta, finalmente, una delle ufficialità più attese in casa Maranello e più in generale dagli appassionati della Formula ... (metropolitanmagazine)

É ufficiale: Charles Leclerc continuerà a gareggiare per la Ferrari . Lo comunica in una nota la Scuderia di Maranello che ha annunciato il rinnovo ... (ilfattoquotidiano)

Charles Leclerc , super rinnovo con la Ferrari : il francese continuerà ad essere il fiore all’occhiello, ecco chi correrà in squadra con lui. La ... (sportnews.eu)

La McLaren ha annunciato oggi di aver prolungato il contratto di Lando Norris, oltre la scadenza che era prevista a fine 2026. Il team inglese toglie il suo giovane talento dal mercato.Era scontato, era nell’aria, è arrivato. Il rinnovo di Charles Leclerc con la Ferrari è una non notizia proprio perchè previsto da tempo. Solo una questione di tempo, di accordi, di dettagli su un ...Se ieri Charles Leclerc si è legato alla Ferrari presumibilmente fino al 2029, segnando in Rosso la sua carriera, ecco che Lando Norris abbraccia la McLaren per un lungo periodo almeno, se ...